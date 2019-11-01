Астронавты ждут печь, чтобы сделать печенье на МКС

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эти выходные к Международной космической станции собирается отправиться космический грузовик Sygnus.

На его борту будет множество самых необходимых вещей, но одна из них выделяется - электропечь , способная работать в условиях невесомости.

Antares and Cygnus spent several hours standing tall on the launch pad for a series of system checks. ????????️



They're now horizontal so late-load cargo can be packed into Cygnus just before liftoff of @NorthropGrumman's CRS-12 mission. pic.twitter.com/6zq6l1L5AX — NASA Wallops ???? (@NASA_Wallops) 31 октября 2019 г.

Астронавты на орбите ждут с нетерпением эту посылку, ведь по прибытию они смогут прямо в космосе приготовить себе печенье с шоколадной крошкой.

Тесто для лакомства прибыло на МКС еще летом и храниться в замороженном виде. Эксперимент призван понять, возможно ли изготовить выпечку в условиях невесомости. В NASA считают, что это важный шаг, особенно с учетом планов проведения долгих полетов на Марс. -0-