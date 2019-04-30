Астрономы нашли доказательство поглощения Млечным Путем малых звездных систем

30 апреля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Астрономы обнаружили доказательства слияния Млечного Пути и карликовых галактик на основе анализа химического состава ранее неизвестной науке звезды.

Эта звезда, расположенная от нас на расстоянии 22 тыс. световых лет, отличается высоким содержанием серебра, европия, золота, урана и других тяжелых элементов, отметил научный сотрудник Национальной астрономической обсерватории (НАО) при Академии наук Китая Чжао Ган.

Исследователи из НАО и Национальной астрономической обсерватории Японии открыли эту особенную звезду, проанализировав колоссальный объем спектральных характеристик, собранных при помощи китайского спектроскопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope).

Результаты исследований показали, что находка по химическому составу явно отличается от звезд в гало Млечного Пути и соответствует небесным телам в небольших галактиках, которые двигаются вокруг нашей Галактики. Ученые пришли к выводу, что звезда образовалась в маленькой звездной системе, или карликовой галактике, сформировавшейся в результате взаимодействия с Млечным Путем, пояснил Чжао Ган. Открытие, по его словам, не только служит доказательством слияния звездных систем, но и углубляет знания об их формировании и развитии.

Предполагается, что малые звездные системы, такие как карликовые галактики, являются основным строительными блоками нашей Галактики. Науке пока мало известно, сколько звезд прибыло из карликовых галактик и какие у них особенности. Внешние слои звезд в значительной степени фиксируют информацию о среде их происхождения, поэтому изучение их химического состава позволяет уточнить источник их происхождения.

Судьба карликовых галактик, движущихся вокруг Млечного Пути с его могучей гравитационной силой, неизбежна: в конце концов они будут поглощены.

Созданный в 2008 году спектроскоп LAMOST расположен в обсерватории Синлун на территории провинции Хэбэй на севере Китая и начал регулярное функционирование с 2012 года. Устройство пока осталось единственным в мире, которое получает более 10 млн спектров.-0-