Астрономы открыли газовые планеты с утекающей атмосферой

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Калифорнийского технического института открыли две газовых планеты, которые активно теряют свою атмосферу. Газ утекает со скоростью "пара, поднимающегося над кастрюлей с кипятком", сообщает "МИР24".

Ученые считают, что это происходит из-за близкого соседства со звездами. Излучение разрушает атмосферы и вытесняет горячий газ.

Планеты относятся к классу мини-нептунов, или газовых карликов. Они меньше, но плотнее, чем соответствующая планета Солнечной системы, и обладают крупным скалистым ядром.

Планета HD 63433c находится на расстоянии 73 световых лет от земли в созвездии Близнецов. Планета TOI-560b – на расстоянии 103 световых лет в созвездии Гидры. При помощи телескопов Hubble и Keck II астрономы смогли отследить интенсивные потери газа.

"Большинство астрономов подозревали, что молодые мини-Нептуны должны иметь испаряющуюся атмосферу. Но до сих пор никто никогда не наблюдал за процессом испарения", – отметил доктор Майкл Чжан, аспирант Калифорнийского технологического института.-0-