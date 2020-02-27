27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономы открыли временный спутник Земли, который, как ожидается, вскоре покинет сферу действия нашей планеты, сообщает научный портал N+1.

Околоземный астероид 2020 CD3 был открыт в ночь на 16 февраля астрономами Теодором Прейном и Качпером Вежчосом. Небесное тело диаметром от 1,9 до 3,5 м было захвачено гравитационным полем Земли около трех лет назад, но все это время не попадало в поле зрения наземных телескопов.

Астероид 2020 CD3 можно считать вторым известным на сегодняшний день временным спутником Земли. Такие тела захватываются гравитационным полем планеты, становятся ее естественными спутниками, однако позже покидают свою орбиту.

Первым подобным объектом в случае Земли стал околоземный астероид 2006 RH120, который был спутником нашей планеты в течение 18 месяцев - в период с 2006 по 2007 год.-0-