Астрономы показали самые детальные снимки Солнца

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономам удалось получить самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю телескопических наблюдений, сообщает ВВС.

Наземный солнечный телескоп DKIST на Гавайях опубликовал снимки, которые показывают детали поверхности звезды с разрешением в 30 км. Это феноменальное достижение, учитывая размеры Солнца, которое имеет диаметр в 1,4 млн км и расположено на расстоянии 149 млн км от Земли.

Каждая из изображенных на снимках ячеистых структур солнечной поверхности имеет площадь, примерно сопоставимую с территорией американского штата Техас. В таких структурах происходят активные процессы конвекции заряженной плазмы и раскаленных газов.

Яркие центры таких структур - это районы, в которых солнечный материал поднимается; более темные области указывают на процессы охлаждения и опускания в глубинные слои солнечной плазмы.

Телескоп DKIST недавно был введен в строй на вершине вулкана Халеакала на высоте около 3 км на гавайском острове Мауи. Он обладает крупнейшим в мире зеркалом (диаметром 4 м) среди солнечных телескопов рефлекторного типа. С помощью этого телескопа астрономы надеются открыть новую главу в исследованиях Солнца. Ученые планируют получить полную карту поверхности звезды, его атмосферных магнитных полей и короны, а также объяснить вспышки на его поверхности.

Известно, что колебания в солнечной активности могут вызывать серьезнейшие возмущения в земной ионосфере, приводя к перебоям в радиосвязи и даже к отключению высоковольтных линий электропередач. Они также представляют опасность для людей на борту Международной космической станции, когда уровень ультрафиолетового излучения Солнца резко возрастает в результате выбросов солнечных масс.

"На Земле мы в состоянии предсказывать погоду довольно точно, а вот в случае космической погоды дело обстоит сложнее", - говорит астроном Матт Моунтин, президент Астрономической ассоциации университетов, которая управляет телескопом DKIST. Этот новый прибор послужит прекрасным дополнением к новой космической обсерватории Solar Orbiter (SolO), старт которой с мыса Канаверал в штате Флорида запланирован на следующей неделе. Зонд будет выведен на полярную орбиту вокруг Солнца, что даст возможность наблюдать полярные районы нашей звезды в беспрецедентных подробностях.-0-