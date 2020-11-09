Астрономы впервые открыли коричневый карлик при помощи радиотелескопа

9 ноября, Минск, / Корр. БЕЛТА/. Европейские астрономы впервые открыли крайне холодный и тусклый коричневый карлик в созвездии Геркулеса на расстоянии в 212 световых лет от Земли, используя радиотелескоп LOFAR. Об этом сообщила пресс-служба нидерландского Радиоастрономического института ASTRON.

"Магнитные поля коричневых карликов, подобных открытому нами объекту BDR J1750+3809, очень похожи на то, как устроена магнитосфера планет. По этой причине мы уверены в том, что собранные нами данные помогут коллегам-теоретикам проверить их теории, описывающие магнитные поля экзопланет, а также оценить их пригодность для жизни", - заявил астрофизик из ASTRON Хариш Ведантам, слова которого приводит пресс-служба института.

Все звезды Вселенной возникают внутри плотных сгустков из газа и пыли, постепенно сжимающихся из-за наличия небольших неоднородностей внутри них. Впоследствии температуры и давление внутри них становятся столь высокими, что в центре подобных протозвезд начинают происходить термоядерные реакции.

Этот процесс, как показывают расчеты астрофизиков, запускается только внутри достаточно крупных объектов, чье ядро примерно в 73 раза тяжелее Юпитера. Если протозвезда не достигает такой массы, то она превращается в коричневый карлик. Так астрономы называют несостоявшиеся звезды, слабо светящиеся в инфракрасном диапазоне и постепенно гаснущие по мере охлаждения их недр.

Первые коричневые карлики были открыты в 1995 году. За последние годы ученые открыли ряд необычных черт у подобных светил, в том числе наличие погоды на них, металлические облака и ряд других свойств, которые заставляют многих астрономов считать, что коричневые карлики на самом деле являются очень крупными планетами, а не звездами.

То обстоятельство, что коричневые карлики обладают еще более крупными размерами, заставило ученых предположить, что следы их существования могут сохраниться в радиоизлучении, которое вырабатывают данные объекты или которое проходит рядом с ними. Это связано с тем, что любой источник магнитных полей особым образом закручивает проходящие рядом с ним электромагнитные волны, поляризуя их.

Эти поиски помогли им открыть первый объект, который подходит под такие критерии, - источник BDR J1750+3809. Детально изучив его спектр в январе этого года, радиоастрономы связались с коллегами, работающими с крупнейшими инфракрасными и оптическими телескопами, и вместе с ними изучили ту точку в созвездии Геркулеса, где находится данный источник радиоволн. Поиски помогли им подтвердить, что в данном регионе космоса на расстоянии в 212 световых лет находится крайне тусклый и небольшой коричневый карлик, получивший пока неофициальное имя Элегаст. Дальнейшее изучение его радиоизлучения, как надеются ученые, поможет им понять, как генерируются магнитные поля в недрах коричневых карликов, а также позволит сравнить Элегаст с планетами - гигантами Солнечной системы и выяснить, есть ли у него спутники размером с Землю и другие небольшие планеты.-0-