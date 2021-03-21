Авиакомпания вернула мальчику потерянного База Лайтера, который попутешествовал с пилотами (Фото)

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухлетний мальчик по имени Хаген из США отправился со своей семьей в Даллас. Ребенок обожает игрушки, а особенно его любимца - База Лайтера.

Так произошло, что по возвращению малыш забыл свою игрушку в самолете, а мама поняла это, только когда воздушное судно уже улетело. Двухлетний Хаген был в слезах, но маме всеми силами удалось его успокоить. Дальше случилось то, что восхитило и умилило огромное число юзеров Facebook.

Пилоты самолета обнаружили База Лайтера и посчитали, что он на миссии. Работники авиакомпании поняли, что игрушку потеряли и поэтому у них тоже появилось задание - вернуть находку маленькому владельцу.

В конечном итоге пилотам удалось определить владельца, а после игрушку отправили почтой домой к двухлетнему ребенку. Причем, они также приложили снимки, которые показывают путешествие База Лайтера с самолетом. Разумеется, мальчик был рад возвращению любимой игрушки, а внимание на историю обратило издание BoredPanda. -0-

Фото BoredPanda