Австралиец едва не погиб, пока мыл посуду дома

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель австралийского штата Квинсленд принялся на кухне мыть посуду, но сделал неожиданную находку прямо в раковине. Об этом пишет издание NDTV.

Мужчина по имени Майк Хиллиард мыл посуду, когда обнаружил под очередной тарелкой змею, которая вылезла из слива раковины. Для него это была полная неожиданность. Он засунул руку в раковину и зацепил змею. Сначала Майк не понял, что это было, однако позже сообразил, что к нему на кухню пожаловала маленькая сетчатая коричневая змея.

Недолго думая, мужчина позвонил в службу отлова змей, однако рептилия успела скрыться до прибытия специалиста. Служба рассказала о случае в Facebook, после чего под постом стали появляться множество комментариев. "Теперь я буду затыкать сливное отверстие!" — написал один юзеров соцсети. "После такого я бы больше никогда не мыл посуду", — сказал другой.

Отмечается, что сетчатая коричневая змея – одна из самых ядовитых змей в мире. Яд этой рептилии вызывает у человека головокружение, диарею, упадок сил, а также приводит к отказу почек, параличу и остановке сердца. -0-