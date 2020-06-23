Австралиец прогуливался по пляжу и нашел огромное нечто

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Австралии в начале июня нашел на пляже недалеко от дома десятиметровый позвоночник кита, сообщает ABC.

Местный житель штата Новый Южный Уэльс Тони Хэнкок решил пройтись по побережью и насладиться видом. На пляже Вонбой он почуял сильный запах и заметил десятиметровый позвоночник кита, который вынесло на берег.

Ничего подобного мужчина ренее не видел, поэтому сообщил о находке местным работникам службы по охране дикой природы. Они считают, что позвоночник принадлежит горбатому киту. Ежегодно эти величественные создания приплывают в воды Австралии для размножения. Каждый позвонок кита весит почти десять кг.

Фото ABC

Ученые отмечают, что такая находка представляет большую ценность. Специалистам необходимо взять тест ДНК, чтобы определить вид кита. В ближайшее время исследователи заберут скелет, чтобы выполнить необходимые анализы.-0-