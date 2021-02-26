Австралиец сфотографировал поле, а после обнаружил там опасную змею. Сможете найти ее?

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Facebook появился кадр, который поставил в тупик многих пользователей сети. Внимание на фото обратило издание The Sun.

Житель Австралии опубликовал в сети фотографию, которую он сделал во время прогулки по полю. Там была запечатлена змея, которая притаилась в траве. Рептилия оказалась мастером маскировки, поэтому мужчина предложил юзерам найти ее.

Природный камуфляж может быть очень хорошим, ведь мало кому из юзеров удалось справиться с задачей. Даже когда автор фото обвел змею красным кругом, мало кто поверил, что там есть рептилия. Впрочем, снимок продолжает набирать популярность, а обнаружить змею могут только единицы. Вы справились? -0-

Фото The Sun