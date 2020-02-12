Австралиец "ушел в спячку" на 41 день из-за редкой болезни

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Австралии Гарри Данну в свои 21 поражает врачей и близких, сообщает Daily Mail.

Молодой человек страдает редким неврологическим заболеванием, из-за чего может спать по несколько дней и даже недель. Последний раз Гарри "отдыхал" 41 день.

Врачи определили, что у мужчины синдром Клейне-Левина или синдром спящей красавицы. Из-за этого недуга мужчина впадает в глубокое состояние гиперсомнии и способен проводить во сне очень много времени.

Отмечается, что разбудить такого человека практически невозможно, а сам пациент может выполнять некоторые физиологические задачи: принимать пищу, ходить в туалет, однако он не вспомнит об этом после пробуждения.

Гарри Данн рассказал, что первый приступ настиг его в 14 лет. Последний раз он проспал 41 день. Помимо всего прочего, из-за своего недуга молодой человек пропустил несколько своих дней рождений, Рождество и финалы спортивных соревнований. -0-