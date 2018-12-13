Австралия заявила о создании собственного космического агентства

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Австралии объявило о создании национального космического агентства. Его штаб-квартира будет находиться в Аделаиде, сообщается на сайте правительства Австралии.

Вклад государства в новый кластер на первом этапе составит более $40 млн.

Создаваемое агентство откроет широкие возможности для национального бизнеса и даст возможность выхода на мировой рынок космической отрасли. Инвестиции правительства послужат стартовым капиталом для создания и развития космического кластера страны, который, по прогнозам, привлечет около $12 млрд частных инвестиций и создаст около 20 тыс. рабочих мест к 2030 году.

Планируется, что агентство начнет работу уже к середине 2019 года. Ожидается, что оно станет точкой роста не только для столицы штата Южная Австралия, но и для региона в целом, поскольку здесь уже существует ряд предприятий космической промышленности и оборонного сектора.