Австралия заявила о создании собственного космического агентства

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Австралии объявило о создании национального космического агентства. Его штаб-квартира будет находиться в Аделаиде, сообщается на сайте правительства Австралии.
Вклад государства в новый кластер на первом этапе составит более $40 млн.
Создаваемое агентство откроет широкие возможности для национального бизнеса и даст возможность выхода на мировой рынок космической отрасли. Инвестиции правительства послужат стартовым капиталом для создания и развития космического кластера страны, который, по прогнозам, привлечет около $12 млрд частных инвестиций и создаст около 20 тыс. рабочих мест к 2030 году.
Планируется, что агентство начнет работу уже к середине 2019 года. Ожидается, что оно станет точкой роста не только для столицы штата Южная Австралия, но и для региона в целом, поскольку здесь уже существует ряд предприятий космической промышленности и оборонного сектора.
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