Австралийка стала бабушкой и мамой одновременно

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 54-летняя австралийка Мари Арнольд подарила своей дочери сына, а сама стала бабушкой.
Женщина уже прошла через менопаузу, но решилась стать суррогатной матерью для своей дочери, у которой диагностировали бесплодие, пишет Daily Mail.
Для того, чтобы мечта 28-летней Миган Уайт иметь ребенка осуществилась, матери бесплодной дочери пришлось пройти три неудачных попытки пересадки эмбриона. Но чудо случилось. Бабушка выносила и родила собственного внука Уинстона, тем самым став для сына дочери суррогатной матерью.
Отмечается, что роды прошли по плану и на свет появился здоровый малыш. "Мечта сбылась. Когда мы впервые увидели его, это была любовь с первого взгляда", — отметила Миган, которая страдает бесплодием. Девушка также сказала, что очень благодарна своей матери, а после рождения мальчика, женщины стали очень близки.-0-
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