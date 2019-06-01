Австралийка выиграла в лотерею, но игнорировала звонки по этому поводу

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийка из штата Тасмания чуть не лишилась крупного выигрыша из-за своей чрезмерной бдительности. Она тщательно игнорировала телефонные звонки на ее мобильный с незнакомых номеров. На самом деле ей хотели сообщить весть о выигрыше, передает The Daily Mail.
Женщина купила лотерейный билет в магазине возле дома. Он оказался выигрышным и принес ей 200 тыс. австралийских долларов. Счастливица узнала об этом, когда пришла в магазин и решила снова купить билет.
Вначале она подумала, что это какой-то розыгрыш, и не могла поверить продавцу.
Женщина планирует потратить приз на помощь внукам.-0-
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