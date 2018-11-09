Австралийские хирурги успешно разделили 15-месячных сиамских близнецов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские хирурги сегодня успешно разделили 15-месячных сиамских близнецов по имени Нима и Дава, сообщает Associated Press.
Операция прошла в Королевской детской больнице в Мельбурне. Команда из более чем 20 врачей и медсестер работала шесть часов.
Девочки Нима и Дава имели общую печень. По словам медиков, следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для восстановления маленьких пациенток, но специалисты с оптимизмом смотрят на результат.
Малышки месяц назад приехали в Австралию из Бутана вместе с мамой. Операция проведена при помощи австралийской благотворительной организации.-0-
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