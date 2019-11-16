Австрийские ученые создали замену литиевым батареям

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Химики из Венского технологического университета разработали материал, который генерирует электрический ток из разности температур, сообщает Nature .

По заключению австрийских исследователей, их технология обладает способностью превращать тепловую энергию напрямую в электричество. Материал представляет тонкий сплав железа, ванадия, вольфрама и алюминия, нанесенный на кристалл кремния. Он может применяться для обеспечения энергией датчиков или даже небольших компьютерных процессоров. Так, вместо подключения небольших электрических устройств к кабелям термоэлектрика может генерировать электричество из-за разницы температур.

Термоэлектрические материалы преобразовывают тепло в ток в соответствии с эффектом Зеебека – когда напряжение возникает из-за разницы температур между двумя концами такого материала.

Не исключено, что работа ученых окажется полезной, например, в датчиках для "умного" дома.-0-