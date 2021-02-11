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Калейдоскоп
11 февраля 2021, 02:20

Автомеханик нашел на машине клиентки интересный сюрприз от ее бывшего (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина поделился в TikTok видео, где представил людям необычное открытие, сделанное во время ремонта машины очередной клиентки.

Автомеханик опубликовал кадры и рассказал, что недавно обеспокоенная женщина пригнала к нему автомобиль. Девушка попросила осмотреть машину и мужчина нашел интересный предмет.

Как оказалось, бывший парень девушки оставил ей на транспорте небольшой сюрприз. Парень установил рядом с колесом шпионское устройство, отслеживающее местоположение авто. Этот факт обескуражил девушку и удивил автомеханика, который быстро обнаружил связанный с устройством номер.

После мужчина избавился от находки, а в соцсети юзеры поддержали автомеханика и поблагодарили его за работу. Кадры собрали свыше 1,8 миллионов просмотров. -0-

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