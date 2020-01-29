Автомобильные номера со смайлами могут появиться в США

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смайлики на автомобильных номерах могут разрешить в американском штате Вермонт, сообщает издание CNet.

В Палату представителей штата был внесен соответствующий законопроект. Если его примут, то жители Вермонта смогут украшать номера своих автомобилей одним из шести предложенных эмодзи.

Авторы инициативы считают, что такое дополнение увеличит выбор автовладельцев. Сейчас водители могут добавлять только буквы и цифры. Если законопроект будет успешным, то штат Вермонт станет первым в США, где будут разрешены смайлы на автомобильных номерах.

К слову, такое разрешение уже действует в австралийском штате Квинсленд. Здесь автовладельцы могут добавить на номер машины смайл с 2019 года, однако заплатить за это придется около $300. -0-