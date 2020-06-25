Автор "Игры Престолов" назвал предварительную дату выхода нового романа

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатель Джордж Мартин, который создал эпопею "Песнь льда и пламени", рассказал о сроках выхода продолжения. Об этом он написал в своем блоге.

Писатель, по истории которого снят сериал "Игра Престолов", отметил, что роман увидит свет не ранее лета 2021 года. Мартин также рассказал, что находится в "лесной хижине" и такая обстановка помогает творческому процессу.

Автор долгое время проводит за написанием "Ветров зимы", которая должна стать предпоследней частью эпопеи "Песни льда и пламени". Фанаты ждали выход книги еще в 2015 году, однако Джордж Мартин откладывал работу над ней.-0-