Николаев раскрыл тайну даты в песне "Третье сентября" Шуфутинского

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский композитор и певец Игорь Николаев раскрыл в своем Instagram значение даты в ставшей хитом композиции "Третье сентября".

По словам Николаева, дата, указанная в песне, ничего не означает, а была выбрана только из-за того, что эта строчка отлично легла на музыку Игоря Крутого. "Должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было всё у нас всерьез", - написал музыкант в Instagram.

Кроме этого, композитор признался, что ему льстит такое внимание к его работе. Каждый год, начиная с 2013 года, пользователи рунета отмечают "Третье сентября" порцией мемов и шуток. Это стало своеобразной традицией встречи осени. К слову, исполнитель хита "Третье сентября" Михаил Шуфутинский в этот день даст концерт, все билеты на который были проданы еще весной. -0-