"Бааааарбиии!" - Юлия Михалкова показала свадебный макияж

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Юлия Михалкова разместила у себя на странице в Instagram несколько фото и впечатлила подписчиков свадебным макияжем.

Артистке сделали потрясающий мейкап и она незамедлительно поделилась результатом с фолловерами, а еще и подписала пост: "Сделала пробный макияж невесты. Испытала яркое ощущение чего-то интригующего и непознанного", - пишет Юлия Михалкова.

Необычный вид экс-участницы Шоу "Уральские пельмени" впечатлил поклонников, которые по достоинству оценили интересный образ звезды. Они поспешили поделиться своим мнением в комментариях и оставили сотни восторженных отзывов.