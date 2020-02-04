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Калейдоскоп
04 февраля 2020, 12:27

Бабуин повторил культовую сцену из "Короля Льва"

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бабуин в Национальном парке Крюгера в Южной Африке повторил культовую сцену из диснеевского мультфильма "Король Лев". Он схватил маленького львенка и поднял его над головой - точь-в-точь как в эпизоде с новорожденным Симбой в лапах Рафики, сообщает британское издание The Sun.

Этот невероятный момент запечатлел гид по сафари Курт Шульц. Он заметил в парке группу бабуинов, кружащих вокруг беспомощного детеныша льва, и разволновался, что маленькому львенку грозит опасность. Внезапно один из самцов бабуина подскочил к малышу, схватил его и стал карабкаться вместе с ним на дерево.

Обезьяна прыгала с ветки на ветку, в то время как Курт и другие посетители сафари вздрагивали, опасаясь, что детеныш выпадет из его лап и ударится о землю. В конце концов бабуин уселся на одной из веток, с родительской нежностью прижимая львенка к себе. По словам гида, обезьяна поглаживала львенка, словно тот был ее детенышем.

Курт рассказал, что за 20 лет работы гидом в национальных парках Южной и Восточной Африки он не раз был свидетелем того, как бабуины жестоко убивали детенышей леопардов и львов. Однако такого внимания и заботы к маленькому львенку со стороны бабуина он еще не встречал.

Тем не менее, неизвестно, чем в итоге закончилась эта история и удалось ли львенку избежать гибели. Таковы законы природы: в то время как детенышам семейства кошачьих нередко угрожают стаи бабуинов, уже повзрослевшие особи львов и леопардов часто нападают на обезьян.-0-

Фото Kurt Safari Co, Magnus News Agency

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