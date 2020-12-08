Бабушка из Индонезии выглядит так молодо, что никто не назовет ее реальный возраст (Фото)

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Джакарты в Индонезии по имени Пуспа Деви всегда вводит в заблуждение всех, кто с ней общается в первый раз. Все дело в ее внешнем виде, ведь она выглядит ровесницей своего сына. Внимание на историю обратило здание World of Buzz.

Осенью этого года милая брюнетка отпраздновала свой 53 день рождения, но при взгляде на нее никто не поверит в этот настоящий возраст. Девушку часто принимают за девушку своего сына, а рядом с мужем она становится его "дочерью". Примечательно, что с супругом у нее разница всего в три года.

Разумеется, внешний вид бабушки из Индонезии быстро привлек внимание юзеров сети. Она ведет свою страничку в Instagram, где на нее подписано более полумиллиона человек. По словам женщины, добиться такого результата ей помогли ежедневные занятия спортом, которые прочно вошли в ее жизнь много лет назад, а также здоровое питание.

Недавно она разместила в социальной сети снимок с разницей в 27 лет, что окончательно убедило пользователей в том, что Пуспа Деви, возможно, вообще не стареет. Это и не удивительно, ведь выглядит она так, будто ей нет и двадцати. -0-