Бабушка на спорте - новой звезде Instagram 74 года

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джоан Макдональд из Канады, которой 74 года стала звездой Instagram.

Ее аккаунт пользуется популярностью - он насчитывает более 1 миллиона фолловеров. Дело в том, что в свои 74 года она ведет активную жизнь, в том числе и спортивную. Просты Джоан буквально заряжены на позитив. Бабушка поднимает штангу, занимается фитнесом - она крепко дружит со спортом. Фолловеры в восторге от такого мотивационного аккаунта - они с радостью следят за достижениями Джоан, поддерживая ее лайками и комментариями.-0-