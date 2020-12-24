Бабушка обошла молодых конкуренток и стала королевой красоты

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница штата Кентуки в США Карен Рассел решила показать внучке на личном примере, что в жизни нет ничего невозможного. Об этом пишет Daily Mirror.

Женщина, которой уже 61 год, приняла участие в местном конкурсе красоты. Разумеется, внучка скептически относилась к настроениям бабушки. Какого же было удивление 16-летней Шейлин, когда Карен обошла конкуренток, которые вдвое моложе ее, и стала победительницей конкурса красоты.

Фото Daily Mirror

Разумеется, пример оказался положительный, а плюс ко всему - это пятый титул бабушки. Карен рассказала, что молодым девушкам не стоит переживать и стоит понимать, что возраст - всего лишь числа. -0-