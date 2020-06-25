Бабушка удивила Facebook, опубликовав фотографию губок для мытья посуды

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из Танзании давно набрала популярность в Facebook. Все дело в ее необычных шедеврах, сообщает Daily Mail.

В очередной раз 52-летняя Элис Мунро опубликовала в социальной сети новый снимок, чем удивила пользователей. На фото запечатлена раковина на кухне, а рядом с ней несколько губок для мытья посуды. Казалось бы, что здесь такого удивительного, однако юзеры Facebook давно привыкли искать подвох на снимках женщины.

Как оказалось, Элис обожает делать причудливые десерты, чем и заслужила популярность в соцсетях. Она постит результаты своих сладких шедевров (иначе их не назовешь), которые каждый раз все больше удивляют юзеров Facebook.

Теперь женщина поделилась кухонными губками, которые на деле оказались ванильными пирожными. Элис так удалось их замаскировать, что никто сразу в это не поверил. Впрочем, те, кто давно следить за кулинарными экспериментами бабушки в Facebook, сразу поняли, что со снимком что-то не так.

К слову, ранее женщина поделилась сладкими крылышками из популярного фастфуда, которые не отличишь от настоящих. -0-

Фото Daily Mail