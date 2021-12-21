Бабушка увлеклась спортом, и теперь ее не могут отличить от 20-летней внучки

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 64-летняя жительница Австралии Лесли Максвелл привлекла внимание многих, ведь в свои годы она выглядит как минимум на тридцать лет моложе. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина увлеклась спортом в возрасте 49 лет и с тех пор выиграла несколько десятков престижных титулов. Максвелл работает личным тренером и занимается спортом пять раз в неделю. Кроме того, помолодевшая бабушка часто ходит в спортзал со своей 20-летней внучкой, однако люди чаще всего принимают их за сестер.

По словам женщины, секрет поддержания формы в пожилом возрасте кроется в правильном питании и регулярных тренировках. Лесли Максвелл рекомендует отказаться от вредных продуктов, в том числе пить меньше сладкой газировки и вина, потому что, по ее словам, "это просто пустые калории, которые в итоге станут жиром". В праздники женщина советует есть больше индейки и меньше печеного.-0-