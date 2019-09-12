Байкер столкнулся с автомобилем, сделал сальто и выжил (Видео)

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезное ДТП произошло в российском Тольятти. Момент аварии удалось запечатлеть на камеру видеорегистратора.

Один из участников группы Тольятти в социальной сети "ВКонтакте" поделился кадрами. Авария произошла на перекрестке 50 лет Октября-Победы. Автомобиль KIA выехал на пересечение дорог, чтобы повернуть налево. В этот момент в него на большой скорости врезался байкер.

Удар был такой силы, что водитель мотоцикла взлетел в воздух, сделал сальто и упал рядом с тротуаром. Удивительно, но парень выжил, хоть и получил значительные травмы. Медики госпитализировали его и диагностировали перелом ребер, лодыжки и бедра.

По предварительным данным, виноват водитель иномарки, который не уступил дорогу мотоциклисту. Полиция проводит проверку. -0-