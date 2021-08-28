Банан не может укусить! Любопытные кадры из Канады доказывают обратное (Видео)

Канадец занимается разведением разнообразных животных, а в сети решил похвастаться своим последним достижением. Мужчине удалось вывести питона, который по окрасу практически точь в точь повторяет банан.









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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Канады поделился на YouTube интересным роликом, который привлек внимание пользователей.Для полноты сравнения автор ролика рядом с рептилией разместил фрукт и тут вопросы отпали у всех. Многие не поверили в то, что банан может укусить, однако любопытные кадры из Канады легко доказывают обратное. Впрочем, необычное животное привлекло внимание пользователей, а также вызвало массу вопросов у людей. -0-