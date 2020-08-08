Банда сурикатов решила напасть на кобру и попала на видео

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захватывающее противостояние сурикатов и кобры запечатлели в парке в ЮАР. Кадры разместили в YouTube.

На видео попала кобра, которую окружили несколько десятков сурикатов. Один из них делает выпад в сторону змеи, однако рептилия не собирается сдаваться просто так и шипит, а потом бросается в ответ.

Маленькие зверьки понимают, что от клыков кобры лучше держаться подальше, поэтому окружают ее. Банда сурикатов, по всей видимости, решила устроить охоту на змею. Эти небольшие зверьки преимущественно насекомоядные, однако иногда не прочь полакомиться амфибиями, маленькими птицами и рептилиями. -0-