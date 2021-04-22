"Бандитка!" Ирина Шейк в стильном черном наряде порадовала Instagram

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Ирина Шейк опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.

Знаменитость предстала перед камерой в соблазнительном черном наряде. Для съемки Ирина Шейк примерила черные шорты и топ того же цвета, который обнажил стройную талию модели. Завершила образ впечатляющая черная шуба, которая, по мнению фолловеров, превратила манекенщицу в настоящую "Бандитку!".

Разумеется, пост не остался без внимания юзеров, которые оставили под записью Ирины Шейк множество восхищенных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-