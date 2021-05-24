Банзай! Корова выбрала экстремальный способ, чтобы помыться

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit появился уморительный ролик, который повеселил множество юзеров сети.

Автор ролика оказался на ферме, когда стадо коров решило помыться. Для этого они выбрали экстремальный способ, который, по всей видимости, пришелся одной из них по душе. Животные проходят через специальный ров с водой. Все обитатели фермы идут спокойно, но одна из коров не очень любит обыденность.

Буренка с разгона прыгает в воду, что и повеселило сеть. Разумеется, юзеры не оставили это без внимания и предложили добавить в ролик фразу: "Банзай!" -0-