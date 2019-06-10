Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский продюсер Бари Алибасов не смог выйти из состояния медикаментозного сна в назначенный докторами срок, сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора Бари Алибасова и группы "На-На" Вадима Горжанкина.

"10 июня Бари Алибасов, находящийся в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи им. Склифосовского, не вышел из сoстояния медикаментозного сна. Врачи не гoворят, с чем связана такая задержка. Все, что удалoсь узнать у одного из них, вероятнее всегo, Алибасов, если и выйдет из сна, то никогда не сможет глoтать по причине тяжелейшего поражения пищевода", - сказал Горжанкин. Он также отметил, что на данный момент Алибасов пребывает в таком состоянии уже четверо суток, несмотря на то, что по первоначальным планам медиков продюсер должен был очнуться спустя два дня.

Напомним, что Бари Алибасов был введен в медикаментозный сон 6 июня. С помощью этой процедуры врачи хотели избавить Алибасова от болевых ощущений, а также обездвижить его для дальнейших действий в рамках экстренной терапии.

Бари Алибасов случайно выпил химикаты, которые из-за проблем со зрением принял за питьевой йогурт. У пациента были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в отделении токсикореанимации НИИ им. Склифосовского.

Супруга Бари Алибасова российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", которым отравился ее муж.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России. Он создал группы "Интеграл" и "На-на". 6 июня ему исполнилось 72 года.-0-