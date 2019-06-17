Бари Алибасова выписали из больницы

17 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ им.Склифосовского, дальнейшую реабилитацию он будет проходить в окружении семьи, а затем отправится в Казахстан. Об этом сообщил ТАСС сын продюсера Бари Алибасов-младший.
"Мы получили анализы, и я его сейчас вывез из НИИ им.Склифосовского", - сказал Алибасов-младший. Он уточнил, что отвез отца в скрытое от СМИ место, где тот будет находиться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. "Он очень хотел видеть Лидию Николаевну", - сказал сын продюсера. Семья планирует в дальнейшем перевезти Алибасова для реабилитации в Казахстан. "Нам поступило предложение отправить отца в Казахстан. Ему обещают оплатить лечение и предоставить шале с врачами. Врачи сказали, что необходимо два-три дня для подготовки к перелету", - рассказал родственник.
По словам Алибасова-младшего, у продюсера пока сохраняются некоторые проблемы с памятью, начавшиеся после выхода из медикаментозного сна.
Как сообщалось ранее, 4 июня Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им.Склифосовского, для стабилизации состояния 6 июня продюсер был введен в медикаментозный сон, из которого вышел 11 июня.
Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп "Интеграл" и "На-На". 6 июня ему исполнилось 72 года.-0-
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