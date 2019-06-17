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Бари Алибасова выписали из больницы

Калейдоскоп 17.06.2019 | 17:12
Бари Алибасов. Фото ТАСС
Бари Алибасов. Фото ТАСС

17 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ им.Склифосовского, дальнейшую реабилитацию он будет проходить в окружении семьи, а затем отправится в Казахстан. Об этом сообщил ТАСС сын продюсера Бари Алибасов-младший.

"Мы получили анализы, и я его сейчас вывез из НИИ им.Склифосовского", - сказал Алибасов-младший. Он уточнил, что отвез отца в скрытое от СМИ место, где тот будет находиться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. "Он очень хотел видеть Лидию Николаевну", - сказал сын продюсера. Семья планирует в дальнейшем перевезти Алибасова для реабилитации в Казахстан. "Нам поступило предложение отправить отца в Казахстан. Ему обещают оплатить лечение и предоставить шале с врачами. Врачи сказали, что необходимо два-три дня для подготовки к перелету", - рассказал родственник.

По словам Алибасова-младшего, у продюсера пока сохраняются некоторые проблемы с памятью, начавшиеся после выхода из медикаментозного сна.

Как сообщалось ранее, 4 июня Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им.Склифосовского, для стабилизации состояния 6 июня продюсер был введен в медикаментозный сон, из которого вышел 11 июня.

Бари Алибасов пришел в сознаниеБари Алибасов пришел в сознание
Бари Алибасов был введен в медикаментозный сон 6 июня. Как сообщил его представитель, медики надеялись таким образом устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп "Интеграл" и "На-На". 6 июня ему исполнилось 72 года.-0-

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здоровье, знаменитость, медицина, Россия
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