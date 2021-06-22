Бармен хитроумным способом спас девушку от назойливого мужчины

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из штата Флорида в США стал героем соцсетей, а все благодаря одному незначительному поступку. Внимание на историю обратило издание New York Post.

Девушка по имени Тринити Алли вместе с подругой проводила время в кафе, когда к ним подсел мужчина. Ухажер был очень настойчив и посетительницы никак не могли от него отвязаться, тогда на помощь пришел бармен по имени Макс Гутьеррес.

Он увидел, что девушкам неприятна компания мужчины и передал клиенткам под видом чека записку. "Если этот парень вам докучает, перекиньте хвост с одного плеча на другое, и я попрошу его убраться. Он меня самого пугает", - гласила надпись. Так женщина и поступила, после чего бармен выгнал назойливого мужчину из заведения.

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl — trinity????✨ (@trinityallie) June 14, 2021

Хитроумный способ бармена Тринити Алли опубликовала в Twitter и мужчина стал звездой соцсетей. Пост собрал множество хвалебных комментариев и более 216 тысяч лайков. -0-