Барменша подумала, что сходит с ума, когда рядом стул подвинулся сам по себе (Видео)

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно интересный случай попал в объектив камеры видеонаблюдения в баре в Великобритании. Внимание на историю обратило издание LadBible.

Девушка по имени Хейли работает барменшой. В один из дней она присела за столик, чтобы разобраться с делами, но в этот момент произошло нечто странное. В какой-то момент стул подвинулся сам по себе, что насторожило девушку. Сначала она решила, что ей показалось, но после закрались сомнения.

Барменша уже подумала, что сходит с ума, поэтому приняла решение проверить записи с камер. После этого ей и вовсе стало жутко, ведь на кадрах отчетливо было видно, как стул сам по себе двигается к столу. Впрочем, объяснение оказалось до боли простым, хоть и потусторонним. Девушка посчитала, что это местный призрак бара шалит. Такая легенда есть в заведении, однако некоторые пользователи скептически отнеслись к ролику.

"Она просто подвинула стул ногой", - написал один из юзеров, хоть на ролике и видно, что девушка не шевелит конечностями. Может в этом и есть разгадка истории, а может все куда сложнее. С другой стороны, видео приобрело популярность в сети и собирает просмотры. -0-