Бартерная неделя. В ноябре 450 гостиниц предложат бесплатное проживание

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 19 по 25 ноября пройдет бартерная неделя, во время которой путешественники смогут жить бесплатно в 450 гостиницах в 60 странах мира. Об этом сообщается на сайте проекта barterweek.

Как уточняет английская газета Daily Mail, в акции принимают участие гостиницы с форматом обслуживания B&B (постель и завтрак). В обмен на бесплатное проживание постоялец должен взять на себя выполнение некоторых обязанностей: уборка, уход за садом, ведение страниц отеля в соцсетях, обновление сайта, сантехнические или электромонтажные работы и др.

На сайте проекта можно предварительно обсудить все нюансы размещения с администрацией гостиницы.-0-