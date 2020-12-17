Баскетболист заключил с НБА самый крупный контракт в истории

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческий спортсмен Яннис Адетокунбо подписал контракт с "Милуоки Бакс" на рекордную сумму в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает издание The Athletic.

Согласно данным издания, 26-летний форвард будет следующие пять лет играть за эту команды, а сумма его контракта составит рекордные $228,2 миллиона.

Документ вступает в силу с начала следующего сезона, а после зарплата Янниса Адетокунбо в "Милуоки Бакс" будет увеличиваться каждый год. Предыдущий самый крупный контракт в истории НБА был заключен в 2017 году между Расселом Уэстбруком и "Вашингтон Уизардс". Тогда сумма договора составила $206,8 млн. -0-