Баскетбольный мяч оказался в руках у Барака Обамы, а он сразу закинул трехочковый (Видео)

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент США Барак Обама в последние дни катается по стране и агитирует за Джо Байдена.

Во время одной из встреч ему в руки кинули баскетбольный мяч, однако экс-президент не растерялся. Он легким движением отправил баскетбольный мяч прямо в корзину. Причем, сделала это из-за трехочковой линии.

"Вот тая я делаю!" - добавил Обама, а потом легкой походкой вышел из спортзала. Разумеется, этот момент восхитил всех присутствующих, а интернет продолжает наслаждаться моментом. К слову, на бросок отреагировал баскетболист Леброн Джеймс: "Друг, вот теперь ты точно выделываешься. Так ты делаешь, да? Ну ладно-ладно, посмотрим". -0-