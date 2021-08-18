"Батя из 90-х": дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса показала милые архивные кадры

Девушка, по всей видимости, добралась до архивных снимков своей семьи. Позже девушка разместила в сети несколько кадров и сразу же привлекла внимание пользователей. На кадрах можно увидеть молодых Деми Мур и Брюса Уиллиса с очень любопытной прической. Попала в объектив камеры и звездная мама.











На фото актер запечатлен с совсем маленькой дочкой и в необычном виде. Пользователи умилились архивным кадрам, а также отметили, что Руми Уиллис очень прекрасна, а Брюс Уиллис больше похож на классического российского "батю из 90-х". Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков и хвалебных комментариев.-0-







Фото из Instagram



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