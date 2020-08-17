Батуты соседей загадочным способом исчезли после урагана - "побег" записала камера

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный шторм обрушился на штат Айова в США, где скорость ветра достигала более 140 километров в час.

После разгула стихии были повалены деревья и оборваны линии передач, однако соседей местного жителя волновал один вопрос - куда пропали их батуты.

Разгадку загадочного исчезновения смогла записать наружная камера видеонаблюдения. Сначала устройство записывает, как сильный ветер пытается всеми силами повалить детскую площадку, однако через несколько секунд из-за угла появляется батут. Он мирно катится и всем своим видом дает понять, что "уходит". По всей видимости, второй батут соседей решил последовать примеру и тоже отправился в путь.

Как позже рассказал автор ролика, соседи все же смогли найти батуты, однако те уже успели "сбежать" за несколько километров от дома. -0-