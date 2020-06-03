Бдительный попугай помог остановить ограбление дома

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грабитель из города Ньюпорт в Великобритании успел обчистить три дома, пока не влез в жилище очень бдительного попугая, сообщает DailyMail.

Летом прошлого года Джейк Флетчер ограбил три дома на одной улице. Он решил не останавливаться, однако не подозревал, с кем там столкнется. В самый разгар ограбления злоумышленника заметил домашний попугай. Птица начала кричать и говорить всякие гадости в адрес мужчины. Громкие звуки разбудили хозяйку дома.

Женщина отправилась посмотреть, что же произошло, и обнаружила на кухне грабителя. Молодой человек принялся бежать из дома, однако хозяйка не собиралась его так просто отпускать. Сначала она схватила его за сумку, а когда парень выбежал из дома и попытался перебраться через забор, догнала грабителя и схватила его. Мужчине все же удалось вырваться и скрыться, однако позже он был задержан полицией.

В суде Флетчер признал свою вину по трем ограблениям и отправился в тюрьму на два года. Суд поблагодарил женщину с попугаем за храбрость и бдительность. Хозяйка дома получила вознаграждение в 500 фунтов.-0-