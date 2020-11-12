Бедняга! Велосипедист в Аргентине случайно упал на крупный кактус - видео

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Буэнос-Айреса в Аргентине попал в очень неприятную ситуацию, которая вызвала бурную реакцию соцсетей. Кадры опубликовали на YouTube.

Велосипедист по имени Диего Морено прекрасно проводил время в компании своих трех друзей. В тот день они проехали много километров, но в какой-то момент все пошло совсем не по плану. На одном из поворотов мужчина упал с транспорта и рухнул прямо на крупный кактус, который рос возле дороги.

Тысячи иголок растения вонзились в тело Диего, однако ему повезло, ведь мужчина перед выездом решил надеть шлем и очки. В противном случае пострадали бы еще лицо и голова. Друзья доставили велосипедиста в больницу, где врачи несколько часов вытаскивали из его тела тысячи иголок кактуса, приговаривая - "бедняга!". -0-