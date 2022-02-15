Бегемоты устроили схватку в реке и попали на видео

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько бегемотов устроили бой прямо на глазах изумленных туристов. Видео разместили на YouTube.

Необычный инцидент попал в объектив камер во время экскурсии по сафари в ЮАР. Местный гид по имени Эмили Уайтинг везла группу туристов, когда заметила эпичный конфликт двух бегемотов. Животные устроили схватку прямо в реке.

Удивленные люди принялись снимать происходящее на видео, а экскурсовод посчитала, что драка быстро закончиться, однако бегемоты не собирались останавливаться. По словам девушки, схватка между обитателями саваны продлилась более часа, но в итоге бегемоты разошлись с миром, а ролик удивил юзеров сети.-0-

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