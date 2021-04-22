Бейонсе разочаровала фанатов фотографией с ретушью

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Бейонсе опубликовала несколько дней назад в Instagram новый пост и вызвала негодование фолловеров.

Знаменитая артистка представила кадр в соблазнительном платье и стильных очках, однако одна деталь разочаровала фанатов. Юзеры были уверены, что Бейонсе не прибегает к помощи ретуши, но это не так. Пользователи принялись восторгаться новым фото певицы, однако самые внимательные заметили, как за спиной у селебрити "поплыли" ступеньки лестницы.

После этого началось бурное обсуждение, а многие фанаты оказались разочарованы ретушью на фото Бейонсе. Впрочем, это не помешало посту собрать свыше 1,8 миллиона лайков. -0-