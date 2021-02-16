Бейонсе восхитила Instagram своими фото в латексном белье

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Бейонсе опубликовала в Instagram несколько кадров, который вскружили голову многочисленным фолловерам.

Артистка приняла участие в смелой фотосессии, примерив очень соблазнительное белье. Для съемки Бейонсе предпочла надеть коричневый латексный купальник, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру. Кроме этого, наряд обнажил природную красоту певицы, что, несомненно, заметили фолловеры.

В комментариях под постом юзеры оставил огромное число хвалебных отзывов, а сами снимки быстро собрали по несколько миллионов лайков. -0-