Беларусь вошла в топ-10 лучших направлений для гастрономического туризма россиян

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российское аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг лучших городов и стран для летних гастрономических туров и путешествий. Такая информация размещена на сайте агентства.

Рейтинг основан на данных интернет-опроса среди российских туристов на тему, куда лучше отправиться летом для изучения местной гастрономии. В топ-10 популярных стран, городов и регионов вошли Санкт-Петербург, Грузия, Татарстан, Беларусь, Италия, Франция. В частности, Санкт-Петербург, как лучший в России город для летнего гастрономического туризма, получил 16% голосов опрошенных путешественников. За Грузию, как лучшее зарубежное направление гастрономического туризма, отдали 16% голосов, за Армению - 10%, за Беларусь, Италию и Францию - по 6%.

Рейтинг приурочен ко Дню устойчивой гастрономии, который отмечается во всем мире 18 июня согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 года. Каждый народ и его культура вносят свой вклад в устойчивое развитие посредством культуры питания и гастрономии, сообщает Центр новостей ООН.-0-