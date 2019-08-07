Житель Бельгии отдал за картину Рембрандта 500 евро. Сейчас она может стоит 30 млн

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти десять лет назад мужчина из Бельгии сделал доброе дело и помог человеку, который отчаянно нуждался в деньгах, пишет издание Brussels Times .

У мужчины было полотно, которое он предложил купить новоиспеченному знакомому. Тот согласился и житель бельгийского Льежа приобрел картину за 500 евро.

После того вечера прошло почти десять лет. Однажды друг покупателя присмотрелся к произведению искусства и сделал вывод, что изображение Иисуса может принадлежать кисти Рембрандта. Владелец картины не воспринял его слова всерьез, однако решил проверить произведение искусства и показал его эксперту. Тот предположил, что картина действительно могла быть написана знаменитым художником.

В итоге, приобретенный за 500 евро портрет Иисуса на самом деле может стоить более 30 миллионов. Нынешний владелец намерен выставить картину на продажу, а вырученные средства потратить на свой любимый футбольный клуб. -0-