Белка-фокусник удивила YouTube, когда провернула трюк на камеру (Видео)

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад парень из США стал свидетелем уникального представления, которое позже восхитило огромное число юзеров YouTube.

Парень пил кофе в заведении, когда за окном заметил белку. Он даже и не догадывался, что перед ним настоящий фокусник из мира животных. Небольшая белка забралась на куст, а затем произошло то, что вызвало восторг у каждого.

Белка-фокусник некоторое время сидит на растении, затем осматривается по сторонам и вытаскивает из куста огромную печеньку с шоколадом. После этого зверек не долго думая спешит ретироваться с добычей, а американец все происходящее записал на видео. Трюк, который провернул лесной обитатель, удивил и восхитил юзеров, которые посмотрели кадры внушительное число раз.-0-

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