Белка "сломалась"? Зверек вызвал много вопросов - видео

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, прогуливаясь по лесу, встретил белку и решил покормить ее орехами. Зверек подбежал к человеку и стал есть угощение с его руки, но в какой-то момент что-то пошло не так.

Неожиданно белка замерла. Мужчина немного подождал, а затем осторожно потрогал животное за передние лапы и даже коснулся носа, однако лесной житель продолжал сидеть неподвижно. Спустя какое-то время он очнулся, съел еще несколько орехов и убежала.

Необычное поведение животного поразило пользователей сети. За один месяц ролик собрал 2,8 млн просмотров. Многие юзеры в комментариях написали свои предположения такому поведению белки: "Да ничего там не сломалось. Белка просто смотрит на перспективу: половину орехов сама стрескаю, половину спрячу и зимой в голодном лесу бурундукам за тройную цену продам, прибыль в оборот пущу", "Белка осознала, что она настолько мелкая по сравнению с масштабами галактики", "А может это эволюция? И скоро появится новый вид белочек-задумчивых?" -0-